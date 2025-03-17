شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 16.. فهد يضرب زوجته كناريا بسبب أخته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 16 من مسلسل فهد البطل في إثارتها وشهدت ابلاغ العوضى "فهد" لزوجته ميرنا نور الدين "كناريا" بزواجه من آسيا بنت توفيق التمساح، ولكنها رفضت الأمر ليضربها حينما أخبرته أنها ليس لها علاقة بمشكلة شقيقته وفضحها من عدمه.

فهد أخبرها بأنه سيظل يحبها ولن يلمس أي شخص غيرها حتي مع زواجه من بنت التمساح.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة



يُعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويُعرض على قناة الحياة فى تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، بالاضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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