هل قمر الدين مشروب آمن لمرضى الضغط في رمضان؟.. اعرف الفوائد والأضرار

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص العديد من الأشخاص على تناول عصير قمر الدين خلال شهر رمضان، فهو لا يمنح الجسم الترطيب والطاقة فحسب، بل يوفر أيضًا فوائد صحية متعددة، ولكن السؤال الذي يطرحه مرضى الضغط دائمًا هل يُعتبر قمر الدين خيارًا صحيًا لهم أم ينبغي تجنبه؟

مشروب آمن لمرضى الضغط في رمضان.. تعرف عليه

في هذا السياق يقول الدكتور أحمد علام، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«الوطن»، إنّ عصير قمر الدين يُعد مشروبًا آمنًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم إذا تناولوه بكميات معتدلة، ويرجع ذلك إلى احتوائه على نسبة جيدة من معدن البوتاسيوم، الذي يُعرف بدوره الفعال في:

ضبط ضغط الدم من خلال موازنة نسبة الصوديوم في الجسم.

تحسين الدورة الدموية وتعزيز تدفق الدم إلى القلب والدماغ.

دعم صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

المساعدة في تنظيم ضربات القلب وتقليل احتمالية حدوث اضطرابات النبض.

دور مضادات الأكسدة في حماية القلب

ويضيف أخصائي التغذية العلاجية، أن قمر الدين غني بمضادات الأكسدة، مثل البيتاكاروتين، التي تساهم في:

خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، ما يقلل من احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين.

حماية الأوعية الدموية من التلف الناجم عن الجذور الحرة.

تحسين صحة الجلد وتقليل آثار الشيخوخة المبكرة.

لكن على الرغم من هذه الفوائد، لا بد من استهلاك قمر الدين بحذر، خاصة إذا كان يحتوي على كميات مضافة من السكر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بدلاً من خفضه.

تحذيرات لمرضى الضغط المصابين بالسكري

على الرغم من فوائده المتعددة، إلا أن عصير قمر الدين قد لا يكون الخيار الأمثل لمرضى ارتفاع ضغط الدم الذين يعانون من السكري، وذلك لعدة أسباب:

يحتوي على نسبة عالية من السكريات الطبيعية والمضافة، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر بالدم.

قد يسبب زيادة في الوزن إذا لم يجري استهلاكه باعتدال، وهو أمر غير مرغوب فيه لمرضى السكري.

يمكن أن يزيد من مقاومة الأنسولين عند تناوله بكثرة.

لذا، يُنصح مرضى السكري الذين يعانون أيضًا من ارتفاع ضغط الدم بتناول كميات قليلة جدًا من قمر الدين، أو اختيار الأنواع غير المُحلاة لضمان عدم ارتفاع مستويات السكر لديهم.

بدائل صحية لمشروبات رمضان لمرضى الضغط

بالإضافة إلى الاعتدال في تناول قمر الدين، فهناك بعض المشروبات الأخرى التي يمكن أن تكون أكثر فائدة لمرضى الضغط في رمضان، ومنها:

الكركديه البارد

يُعد من المشروبات الطبيعية التي تعمل على خفض ضغط الدم بفضل خصائصه المدرة للبول، التي تساعد الجسم في التخلص من الصوديوم الزائد.

يحتوي على مضادات أكسدة تحمي القلب والأوعية الدموية.

يفضل تناوله بدون إضافة السكر للاستفادة الكاملة من فوائده الصحية.

الليمون بالنعناع

يساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين تدفق الدم.

يحتوي على فيتامين C الذي يعزز المناعة ويحسن صحة الأوعية الدموية.

ماء جوز الهند

يُعتبر مصدرًا طبيعيًا للبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على تحقيق توازن ضغط الدم.

يعمل على ترطيب الجسم وتعويض المعادن المفقودة خلال الصيام.

نصائح غذائية لمرضى الضغط في رمضان

إلى جانب اختيار المشروبات المناسبة، يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم الالتزام ببعض النصائح الغذائية لضمان صيام آمن وصحي: