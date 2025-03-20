وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يشهدان مبادرة الإفطار الرمضانى لمراكز التخاطب

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مبادرة الإفطار الرمضاني لمراكز التخاطب وتنمية المهارات بنادي الشيخ زايد الرياضي بمشاركة عدد من الأطفال ذوي الهمم وأسرهم في أجواء تعكس روح التكاتف والدعم المجتمعي وذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة.



مبادرة الإفطار الرمضانى لمراكز التخاطب وتنمية المهارات مبادرة الإفطار الرمضانى لمراكز التخاطب وتنمية المهارات

وخلال الفعالية، أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، أهمية المبادرات المجتمعية التي تعزز من دمج ذوي الهمم في المجتمع، مشيدًا بالدور الذي يقوم به مركز التخاطب وتنمية المهارات في توفير بيئة تعليمية وتأهيلية متكاملة للأطفال مما يسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.



وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يشهدان مبادرة الإفطار الرمضانى وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يشهدان مبادرة الإفطار الرمضانى

وأشار المحافظ إلى حرص محافظة الجيزة على دعم مثل هذه الفعاليات التي تجسد قيم التراحم والتضامن خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على استمرار التعاون مع مختلف المؤسسات لتقديم الخدمات اللازمة لذوي الهمم، وتوفير كل ما يمكن أن يساعدهم في تحقيق حياة كريمة ومستقبل أفضل.