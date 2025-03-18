شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حاملات طائرات تابعة للبحرية الأمريكية توجهت إلى الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن 3 حاملات طائرات تابعة للبحرية الأمريكية اتجهت إلى الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عن أن القوات الأمريكية ستواصل استخدام "القوة المميتة والمفرطة" حتى تحقيق أهدافها في اليمن، مشددة على أن الضربات العسكرية الأخيرة تهدف إلى "استعادة حرية الملاحة وإعادة ترسيخ الردع الأمريكي".

عاجل: انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء جراء غارات أمريكية جديدة

فيما وقعت انفجارات عنيفة، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الإثنين، أرجاء العاصمة اليمنية صنعاء، جراء موجة جديدة من الغارات الجوية التي يُعتقد أنها نفذتها القوات الأمريكية، وفق ما أفادت به مصادر محلية .

وأشارت المصادر إلى أن الغارات استهدفت مواقع متفرقة، ولم ترد حتى الآن أي معلومات رسمية عن حجم الأضرار أو الخسائر البشرية الناجمة عن الضربات، أو أماكن الضربات.

بينهم مديرية الصليف بالحديدة..البنتاجون: هاجمنا 30 هدفا للحوثيين وقضينا على العشرات من قادتهم

وكانت غارات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية استهدفت مساء اليوم الإثنين مواقع جديدة تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة اليمنية، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "هاجمنا أكثر من 30 هدفا للحوثيين بينها مراكز تدريب وقيادة وقضينا على العشرات من قادتهم".

فيما أكد البنتاجون مقتل العديد من القدة الحوثيين المرتبطين ببرنامج الطائرات المسيرة، وأفادت مصادر "العربية" بأن الغارات الأمريكية استهدفت ورشة للحوثيين لتجميع الصواريخ الباليستية.

وذكرت وسائل إعلام حوثية أن الغارات الأمريكية الجديدة استهدفت مديرية الصليف بالحديدة. من جهتها، قالت مصادر قناتي "العربية" و"الحدث" إن الغارات استهدفت مصنعاً تابعاً للحوثيين في الصليف.

يأتي هذا بعدما تبنى الحوثيون، فجر الاثنين، هجوماً ثانياً ضد حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر خلال 24 ساعة.

وقالوا في بيان إنهم استهدفوا حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري ترومان" في شمال البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة "في اشتباك استمر لعدة ساعات".

وكان الحوثيون قد أفادوا ليل الأحد-الاثنين بأن محافظة الحديدة الساحلية الخاضعة لسيطرة المتمردين في غرب اليمن تعرضت لغارتين أمريكيتين، غداة غارات مماثلة استهدفت صنعاء ومناطق أخرى بالبلاد أسفرت عن مقتل 53 شخصاً، وإصابة نحو 100 بجروح، وفقا للحوثيين.

ونفّذ الحوثيون منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مئات الهجمات على سفن قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وتوقفوا لبعض الوقت بعد بدء تطبيق الهدنة في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قد توعّد، أمس الأحد، الحوثيين بحملة صاروخية "لا هوادة فيها" حتى تتوقف هجماتهم. وقال هيجسيث في مقابلة مع محطة "فوكس بيزنس": "أريد أن أكون شديد الوضوح، هذه الحملة تتعلق بحرية الملاحة واستعادة الردع".

وأكد هيجسيث أن "الأمر يتعلق بوقف إطلاق النار على سفن في هذا الممر المائي الحيوي، وإعادة حرية الملاحة، وهي مصلحة وطنية أساسية للولايات المتحدة".

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد أهداف حوثية، في إطار التصعيد المتواصل في البحر الأحمر والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.