شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يكشف لليوم السابع تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة لوعكة صحية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في الإسكندرية، وتواصل معه الخليج 365 وقال: "الحمد لله على كل حال وكل اللي يجيبه ربنا كويس، وكل ما في الأمر تعرضت إلى تعب فى صدرى، وحاليا أتواجد داخل المستشفى، وأغادر غدا بعد الاطمئنان على حالتي".

وأضاف أحمد شيبة: "خضعت لعدة فحوصات طبية للاطمئنان على حالتي، والحمد لله حاليا مستقرة".

يذكر أن المطرب أحمد شيبة تعاون مع الشاعر رضا المصرى، في رباعيتين وتتر لمسلسل "فهد البطل"، بطولة النجم أحمد العوضى، في موسم رمضان الحالي ورباعيات من ألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقى نوار البحيرى، لتسجل الأغنية التعاون الثاني على التوالى بين أحمد شيبة وأحمد العوضى، بعدما غنى شيبة تتر مسلسل "حق عرب" فى رمضان الماضى.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.



