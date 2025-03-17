“الهلال الأحمر” يُنقذ معتمرًا باكستانيًا يُعاني من جلطة قلبية بالمسجد النبوي الشريف بزمن استجابة قياسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة نقل حالة إسعافية ضمن مسار “الجلطات القلبية” الذي يهدف إلى إنقاذ حياة المرضى عبر تقليص الوقت المستغرق لتقديم الرعاية الطبية العاجلة، بزمن استجابة بلغ 56 ثانية.

وأوضح مدير فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني, أن مركز الترحيل الطبي تلقى بلاغًا عبر رقم الطوارئ 997 يُفيد بوجود مريض في العقد السادس يُعاني من آلام حادة في الصدر أثناء وجوده في ساحات المسجد النبوي الشريف، وعلى الفور، وجهت فرقة العناية المتقدمة إلى الموقع لمباشرة الحالة.

وأضاف أنه فور وصول الفرقة الإسعافية، أجرت الكشف الطبي اللازم، بما في ذلك عمل تخطيط للقلب، الذي أظهر علامات اشتباه بوجود جلطة قلبية حادة، وعلى الفور، تم تمرير البيانات إلى الطبيب المناوب في التوجيه الطبي بالهيئة، حيث تم تأكيد التشخيص وتوجيه الفريق لتفعيل مسار الجلطات القلبية ونقل المريض بشكل مباشر إلى معمل القسطرة القلبية في مستشفى الحياة الوطني، عبر مسار خاص، حيث كان الفريق الطبي بانتظاره في قسم القسطرة القلبية، ليتم التدخل الطبي الفوري وإجراء اللازم لإنقاذ حياته.

وأشار مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة إلى أن سرعة الاستجابة والتنسيق الفعّال لخطة انتشار الفرق الإسعافية بالمسجد النبوي نجحت في تقليل المضاعفات وتحقيق نتائج إيجابية، بفضل الله تعالى.

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