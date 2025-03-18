استشهاد 254 فلسطينيًا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A general view of the site of an Israeli strike on a house, in Khan Younis in the southern Gaza Strip March 18, 2025. REUTERS/Hatem Khaled

الخليج 365_واس

استشهد 254 فلسطينيًا وأصيب المئات بجروح مختلفة، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة الليلة الماضية واليوم، على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازل وشققًا سكنية وخيامًا إلى 254 شهيدًا معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرةً إلى إصابة أكثر من 450 آخرين بينهم حالات حرجة للغاية وحروق، فيما لايزال عشرات المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط