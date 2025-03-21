«العربية الإسلامية» تحذر من توسع الصراع الإقليمي جراء التصعيد

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

دعت لجنة وزارية عربية إسلامية، أمس، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، لوقف عدوانها فوراً على الفلسطينيين في قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة، والتي شُكّلت في 11 نوفمبر 2023.

وأعربت اللجنة عن إدانتها واستنكارها للغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، وقصفها المباشر لمناطق مأهولة بالمدنيين العزل، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

وأكدت اللجنة أن «تلك الغارات تشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار ولقرارات الأمم المتحدة وللمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني».

وحذرت اللجنة من أن الغارات الإسرائيلية تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، وتشكل تهديداً وضرراً إضافياً على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصعيداً ينذر بتوسع الصراع الإقليمي.

وجددت اللجنة دعوتها المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري للضغط على إسرائيل للوقف الفوري لعدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشددت على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، وإلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي إلى غزة.

كما دعت إلى فتح المعابر كافة؛ لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى مختلف أنحاء القطاع، الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكدت اللجنة الحاجة الماسة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ووقف التصعيد الإسرائيلي، واستئناف الحوار والعودة إلى المفاوضات، لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وجددت الإعراب عن موقفها الثابت الذي يؤكد أهمية تحقيق سلام عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والمعايير والمرجعيات المتفق عليها.