شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "لام شمسية".. كل ما تريد معرفته عن نزيف الدماغ بعد إصابة وسام والان مع تفاصيل الخبر

يعرض مسلسل "لام شمسية" على قناة DMC الساعة 7:15 مساءً ويعاد الساعة 1:30 صباحاً والساعة 9:30 صباحاً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة Watch It.

بعد إصابة وسام بنزيف فى الدماغ، وفقاً لوصف الطبيب لأهل المريض فى مشهد من مشاهد المسلسل، نتعرف على كل ما يخص نزيف الدماغ من أسباب وأعراض ومضاعفات أيضاً.

نزيف الدماغ

نزيف الدماغ هو عبارة عن نزيف بين الجمجمة وأنسجة الدماغ، ويمكن أن يحض من وصول الأكسجين إليها مما يسبب الكثير من الأعراض المرضية. ويمكن أن يكون النزيف داخل الجمجمة ولكن خارج أنسجة المخ، وقد يكون النزيف داخل أنسجة المخ نفسه، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع Nyp.

أعراض نزيف الدماغ

الكثير من العلامات والأعراض تظهر على من يعانى من نزيف الدماغ، منها:

- الضعف العام

- الخدر الشديد والوخز

- شلل فى الوجه

- تأثر الذراع والساق من جانب واحد من الجسم

- ألم فى الرأس والصداع المفاجئ والشديد والصعب للغاية، يسمى صداع الرعد

- الغثيان والقيء

- ارتباك حاد

- الدوخة والدوار

- النوبات المتتالية

- صعوبات حادة فى البلع

- ضعف فى الإبصار

- تحسس للنظر للضوء

- صعوبات فى التوازن

- تصلب فى الرقبة

- صعوبات حادة فى التنفس

- الغيبوبة فى بعض الحالات

- الشعور بالخمول الشديد والكسل

أسباب نزيف الدماغ

- التمدد فى الأوعية الدموية نتيجة ضعف جدار الأوعية الدموية

- اعتلالات الأوعية الدموية لدى كبار السن بشكل خاص

- تشوهات الأوعية الدموية داخل الدماغ

- اضطرابات فى الدم أو فى النزيف خاصة لمن يعانون من فقر الدم المنجلى والهيموفيليا

- إصابات الرأس المختلفة

علاج نزيف الدماغ

يمكن العلاج بطرق متعددة وفقاً لطبيعة الحالة والمرحلة التى وصلت إليها، ويحدد الأطباء وحدهم طبيعة العلاج الذى سيخضع المريض له:

- العلاج الجراحى بجراحة نزيف الدماغ

- العلاج الدوائى باستخدام الأدوية المسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

- علاج دوائى بأدوية مضادة للقلق

- العلاج ببعض الأدوية المضادة للصرع

- مسكنات الألم التى توقف الصداع يمكن أيضاً أن تستخدم فى هذا الصدد

- يمكن أيضاً أن تعطى العناصر الغذائية والسوائل عن طريق الوريد ويتم وضع أنبوب تغذية فى المعدة.