شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على سحورك.. البرتقال يعزز مناعتك ويرطب عليك في الحر والان مع تفاصيل الخبر

في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات الطقس الحالية في فترة تغيير الفصول يصبح من الضرورى تعزيز مناعتنا للوقاية من العدوى والأمراض الموسمية، وكذلك تناول الأطعمة والمشروبات التي تمنحنا الترطيب الكافى والطاقة من أجل صيام صحى في رمضان، ولعل أبرز الفواكه التي يمكن أن تعزز المناعة وفى الوقت ذاته تمنحنا الترطيب في الصيام هو البرتقال، خاصة عند تناوله أو حتى شربه في شكل عصير على السحور، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. فوائد تناول البرتقال على السحور في الطقس الحار من أجل صيام صحى دون الشعور بالتعب والعطش:البرتقال يمنح جسمك الترطيب

البرتقال يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم خلال ساعات الصيام خاصة عند تناوله في السحور خلال الطقس الحار.

إمداد الجسم بالفيتامينات

البرتقال غني بمحتواه من فيتامين C، الذي يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز المناعة لدينا ويساعد في حماية الجسم من العدوى والأمراض.

تحسين الهضم

يحتوي البرتقال على الألياف التي تساهم في تحسين عملية الهضم ويمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في تقليل الشعور بالجوع في الصيام، كما يحتوى البرتقال على حمض الستريك، الذي يساعد في تحفيز إفراز العصارات الهضمية ويحسن من الهضم بشكل عام.

مكافحة الإجهاد الحراري

البرتقال يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة التأثيرات الضارة للجذور الحرة الناتجة عن الإجهاد الحراري.

لذلك فإن تناول البرتقال على السحور في الطقس الحار يساعد فى الحفاظ على صحة الجسم ودرء العدوى والأمراض بجانب تأثيره في تخفيف الإجهاد الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.