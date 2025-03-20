شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض خفية لسرطان الرئة تظهر على الكتفين والرقبة والان مع تفاصيل الخبر

يُعد سرطان الرئة سببًا رئيسيًا للوفاة حول العالم، وينشأ أساسًا عن نمو خلايا الرئتين بشكل غير منضبط. ووفقًا للخبراء، لا تظهر دائمًا علامات أو أعراض واضحة لسرطان الرئة إلا بعد أن يصل إلى مرحلة متقدمة، لذا، يُعد السعال المستمر أو ضيق التنفس دون سبب من الأعراض الأكثر شيوعًا ومع ذلك، هناك بعض العلامات المفاجئة مثل ألم الكتفين والرقبة، بحسب موقع تايمز ناو.

كيف يعتبر ألم الكتف علامة على سرطان الرئة؟

يقول الأطباء إنه في بعض الحالات، يظهر موقع محدد من ورم سرطان الرئة أيضًا على شكل ألم في منطقة الكتفين والرقبة.

يحدث هذا إذا كان الورم يمارس ضغطًا على العصب القريب أو إذا انتشر سرطان الرئة إلى عظام الكتف أو حولها. قد يُغفل عنه بسهولة أيضًا، لأن ألم الكتف لا يرتبط عادةً بحالة مميتة كالسرطان، ويُعزى غالبًا إلى سوء وضعية الجسم.



يقول الأطباء إنه إذا كنت تعاني من ألم في الكتف، فقد يكون الورم قد تطور في أعلى عظمك، ولا بد أنه يضغط على الأعصاب والأوعية الدموية المؤدية إلى الذراع، مسببًا ألمًا وضعفًا في الذراع أو منطقة الرقبة أو الكتف. وغالبًا ما يصاحبه أيضًا شعور مستمر بوخز الإبر.

بالإضافة إلى التسبب في الألم أو الضعف في ذراعيك وكتفيك وصدرك، يمكن للورم أيضًا أن يعيق تدفق الدم إلى الرأس، مما يؤدي إلى تورم وجهك.

ما هي العلامات الأولى لسرطان الرئة؟

السعال أو الالتهاب الرئوي قد يكون تكرار السعال بعد العلاج علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الرئة، مع أن الأطباء يقولون إنه قد يكون أيضًا علامة على حالات أقل خطورة.

تشمل أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعًا السعال المستمر أو المتفاقم، وضيق التنفس، وألم الصدر، وبحة الصوت، أو فقدان الوزن غير المبرر.

اعتمادًا على مكان بدء السرطان في رئتيك، قد تظهر بعض هذه الأعراض مبكرًا، ولكنها غالبًا لا تظهر إلا بعد تطور السرطان إلى مراحل متأخرة. لذا، من المهم إجراء فحص سرطان الرئة إذا كنتَ أكثر عرضة للإصابة به.

ما الذي يسبب سرطان الرئة وما هي عوامل الخطر؟

يُسبب سرطان الرئة خلايا مستمرة في الانقسام أو الطفرات. مع أن انقسام الخلايا عملية طبيعية، إلا أن جميع الخلايا تحتوي على مفتاح إيقاف داخلي يمنعها من الانقسام إلى خلايا أخرى أو يتسبب في موتها عند الضرورة. يُفعّل هذا المفتاح عندما تنقسم الخلية مرات عديدة أو تتعرض لطفرات كثيرة.

يمكن أن تنتقل الخلايا السرطانية إلى العقد اللمفاوية وتنتقل إلى أماكن أخرى في الجسم، مما يؤدي إلى انتشار الضرر.

ويقدر الخبراء أن 80% من وفيات سرطان الرئة مرتبطة بالتدخين. وتشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

التعرض لدخان التبغ غير المباشر

التعرض للمواد الضارة، مثل تلوث الهواء، والرادون، والأسبستوس، واليورانيوم، وعوادم الديزل، والسيليكا، ومنتجات الفحم وغيرها

الخضوع لعلاجات إشعاعية سابقة للصدر، مثل علاج سرطان الثدي أو الليمفوما.

