أسباب آلام المعدة المتقطعة عند الأطفال وكيفية التعامل معها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 20 مارس 2025 07:27 صباحاً - غالباً ما يكون ألم البطن الذي يأتي ويختفي لدى الأطفال مصدر قلق للآباء، لأنه يمكن أن يكون علامة على إصابة الطفل ببعض المشاكل الصحية، خاصة إذا شعر الطفل بألم في المعدة بشكل متكرر ويختفي من تلقاء نفسه.

وفي المقابل، لا داعي للقلق كثيراً على الأمهات؛ لأن هذه مشكلة تعد شائعة لدى الأطفال في مختلف الفئات العمرية، كما تختلف الأسباب من طفل إلى آخر. فيما يلي، وفقاً لموقع "هيلث لاين"، أسباب آلام المعدة المتقطعة لدى الأطفال.

الإصابة بالإمساك

قلة تناول الألياف تصيب طفلك بالإمساك - الصورة من موقع AdobeStock

يُعتبر الإمساك من أسباب آلام المعدة المتقطعة لدى الأطفال، خاصة في أسفل البطن، وقد يصاب به الطفل الذي يتبع نظاماً غذائياً يفتقر إلى تناول السوائل والفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الغنية بالألياف، مما يؤدي إلى زيادة شعور الطفل بأعراض انتفاخ أو التشنج أو الألم المتكرر.

في كثير من الأحيان، لا يتناول الأطفال ما يكفي من السوائل أو الألياف في وجباتهم الغذائية، خاصة إذا كانوا يفضلون تناول الأطعمة المصنعة أو الوجبات السريعة.

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عدوى المسالك البولية

تُسبب التهابات المسالك البولية ألماً في منطقة المعدة والمثانة، بالإضافة إلى الألم والحرقان عند التبول، وغالباً ما يصاب بالتهاب المسالك البولية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1و5 سنوات، خاصة الفتيات، فعندما يصاب الطفل بالتهاب المسالك البولية، فإنه عادة ما يتبول بكميات صغيرة، ولكن بشكل متكرر أكثر من المعتاد، مع ظهور دم في البول، ويمكن أن يصاب الطفل أيضاً بالحمى.

على الجانب الآخر، إذا كان طفلك يعاني من الأعراض السابقة، فمن الأفضل أن تتصلي على الفور بطبيب الأطفال؛ لإجراء فحص واختبار البول. إذا تم تأكيد الإصابة بالتهاب المسالك البولية، فسوف يصف الطبيب المضادات الحيوية لعلاج العدوى وتخفيف آلام المعدة والأعراض الأخرى.

التهاب الحلق

تشمل أعراض التهاب الحلق العقدي التهاباً شديداً في الحلق، وحمى، وقد يكون مصحوباً بألم في المعدة، ويصاب بالتهاب الحلق عادةً الأطفال الذين تزيد أعمارهم على عمر عامين،

يمكن علاج التهاب الحلق عن طريق تناول المضادات الحيوية، ويجب استشارة الطبيب حول كيفية تخفيف الأعراض ومنع العدوى في المستقبل.

التهاب الزائدة الدودية

التهاب الزائدة الدودية مرض لا يمكن تجاهله، على الرغم من أنه نادر جداً لدى الأطفال دون سن الثالثة، وقد يكون من الصعب اكتشاف الأعراض لدى الأطفال الذين لا يستطيعون التعبير عن الألم بوضوح.

قد يشكو طفلك الصغير، الذي يعاني من التهاب الزائدة الدودية، من آلام مستمرة في وسط المعدة، ثم ينتشر الألم إلى الأسفل وإلى الجانب الأيمن.

وفي الوقت نفسه، عادة ما يفقد الأطفال المصابون بالتهاب الزائدة الدودية شهيتهم بشكل ملحوظ.

التسمم بالرصاص

يعد التسمم بالرصاص مشكلة صحية خطيرة بالنسبة للصغار، وقد يصاب به الطفل بسبب ملامسة بعض الألعاب أو الأطباق أو العناصر الأخرى التي تحتوي على الرصاص، وقد يهدد التسمم بالرصاص سلامة الأطفال.

لا تشمل أعراض التسمم بالرصاص آلام المعدة فحسب، بل يمكن أن تشمل أيضاً الإصابة بأعراض الإمساك الشديد، ورغبة الطفل في البكاء، والشعور بالانزعاج، والخمول وضعف الشهية

عدم تحمل اللاكتوز

يعاني الأطفال من عدم تحمل أو الحساسية تجاه الحليب -الصورة من موقع AdobeStock

قد يعاني بعض الأطفال من حساسية الحليب التي تسبب آلاماً في المعدة، وهي استجابة الجسم للبروتينات الموجودة في الحليب، مما يسبب أعراضاً مختلفة، بما في ذلك تقلصات المعدة والقيء والإسهال والدم في البراز والطفح الجلدي.

يمكن أن يعاني الأطفال أيضاً من عدم تحمل أو حساسية تجاه الحليب، فقد لا تستطيع أجسامهم هضم سكر الحليب بشكل صحيح؛ لأنهم يفتقرون إلى الإنزيمات الضرورية، وتشمل أعراض عدم تحمل الحليب الأخرى الانتفاخ والإسهال.

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الاضطرابات العاطفية

في بعض الأحيان، يعاني الأطفال في سن المدرسة من اضطرابات عاطفية تؤدي إلى آلام متكررة في المعدة. على الرغم من أن هذا الألم نادراً ما يحدث قبل سن الخامسة، فإن الأطفال الذين يعانون من إجهاد غير عادي يمكن أن يعانوا من آلام البطن المتقطعة، ويميل هذا الألم إلى الظهور والاختفاء لأكثر من أسبوع، وغالباً ما يكون مرتبطاً بممارسة بعض الأنشطة المجهدة.

كيفية التعامل مع آلام المعدة المتقطعة عند الأطفال

هناك خطوات يمكن للأمهات اتباعها للتعامل مع آلام المعدة المتقطعة عند الأطفال:

تأكدي من حصول طفلك على الكثير من الراحة لمساعدة جسده على التعافي.

ساعدي طفلك على تناول الكثير من السوائل؛ مثل الماء المغلي أو العصير المبرد لمنع إصابته بالجفاف.

لا تجبري طفلك على تناول الطعام إذا شعر بتوعك.

دعي الطفل يأكل إذا شعر بالجوع، لكن قدمي له أطعمة خفيفة وسهلة الهضم؛ مثل البسكويت والأرز والموز والخبز المحمص.

في محاولة لتقليل الانزعاج في المعدة، يمكنك تجربة وضع زجاجة ماء ساخن أو كيس شوفان دافئ على معدة طفلك أو أخذ حمام دافئ.

عندما يعاني طفلك من ألم شديد، يمكنك إعطاء المسكنات حسب الجرعة الموصى بها للأطفال. ومع ذلك، تجنبي إعطاء الأسبرين للأطفال؛ لأنه يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة.

انتبهي دائماً لأعراض طفلك، واستشيري الطبيب إذا كانت لديك مخاوف، أو إذا لم تتحسن الحالة بعد بضعة أيام.

متى يجب عليك الذهاب إلى الطبيب؟

تحتاج الأمهات إلى الذهاب إلى الطبيب عندما يعاني أطفالهنّ من الأعراض التالية:

ألم شديد يزداد سوءاً، ولا يحتمله الطفل.

ارتفاع في درجة الحرارة أو قشعريرة، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى؛ مثل الشحوب أو التعرق الزائد.

القيء الذي يستمر لأكثر من 24 ساعة أو القيء المستمر، خاصة إذا كان الطفل يرفض تناول الطعام أو الشراب.

وجود دم في قيء الطفل أو برازه.

مشاكل في التبول أو قلة البول.

وجود طفح جلدي مصحوب بألم أو إزعاج كبير.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.