شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر الشاشات على مزاجك وعقلك ونومك؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت الأجهزة الرقمية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وبينما تساعد هذه الأجهزة في التعلم وبناء المجتمع، إلا أنها قد تؤثر أيضًا على النوم والصحة العامة، فى هذا التقرير نتعرف على تأثير الشاشات على صحتنا، بحسب موقع تايمز ناو.



تشير الدراسات إلى أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات الإلكترونية يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الإيقاعات الطبيعية للجسم، مما يؤدي إلى تقلبات المزاج،قلق، وحتى العزلة الاجتماعية.

إن التعرف على علامات التعرض المفرط للضوء الأزرق على الدماغ يمكن أن يساعد في تخفيف آثاره.ووفقًا للدكتور برافين جوبتا، المدير الرئيسي ورئيس قسم الأعصاب في مستشفى فورتيس بالهند، يؤدي قضاء وقت طويل أمام الشاشة إلى تحفيز الدماغ بشكل مفرط، مما يؤدي إلى التعب العقلي صعوبة في التركيز وانخفاض الإنتاجية.وأضاف: "إذا كنت تواجه صعوبات معرفية أو صعوبة في التركيز، فقد يُؤثر الضوء الأزرق على صفاء ذهنك ووظائفك بشكل عام".

اضطرابات المزاج والعاطفة هي مؤشرات مهمة للتعرض المزمن للضوء الأزرق إذا لاحظتَ زيادةً في الغضب أو القلق أو تقلباتٍ مزاجيةً متكررةً مرتبطةً باستخدام الحاسوب لفتراتٍ طويلة، أكد الدكتور جوبتا إن الضوء الأزرق يُعدّ بلا شكّ سببًا مُساهمًا.

إضافةً إلى ذلك، إذا وجدتَ نفسك تشعر بمزيد من التوتر أو الإرهاق أو الإجهاد المُستمرّ المُرتبط باستخدام الجهاز لفتراتٍ طويلة، فقد يكون للضوء الأزرق تأثيرٌ كبير.

تأثير رئيسي آخر للإفراط فى التعرض للضوء الأزرق يسبب اضطراب النوم

قال الدكتور جوبتا: "إن التعرض المفرط للضوء الأزرق، وخاصةً في المساء، قد يُسبب اضطرابًا في أنماط النوم ويُضعف قدرتك على النوم أو النوم جيدًا".

إذا كنت تُعاني من الأرق أو سوء جودة النوم بشكل منتظم، فقد يُشير ذلك إلى أن الضوء الأزرق يُؤثر على صحتك النفسية.

اتخاذ إجراءات لحمايتك من تأثير الشاشات

ضع حدودًا رقمية: قلل من وقت استخدامك للشاشات وخصص وقتًا للأنشطة التي لا تستخدم فيها الأجهزة.

أنشئ مناطق خالية من الهواتف أو خصص فترات للابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية لتقليل التعرض للضوء الأزرق ومكافحة إدمان الهواتف.

استخدم مرشحات الضوء الأزرق: فعّل إعدادات مرشح الضوء الأزرق على أجهزتك أو استخدم تطبيقات تحد من انبعاثات الضوء الأزرق، يمكن لهذه المرشحات أن تساعد في منع أي آثار ضارة محتملة على صحتك النفسية.كما أن ارتداء النظارات التي تحجب الضوء الأزرق يساعد في تقليل كمية الضوء الأزرق التي تدخل أعيننا.

أنشئ روتينًا مريحًا قبل النوم: أعطِ الأولوية لنومٍ جيد من خلال وضع روتين ليلي يتضمن الحد من التعرض للضوء الأزرق قبل النوم. تشمل الهوايات المهدئة القراءة، تمارين التنفس العميق.

حسّن بيئتك: لتقليل انبعاثات الضوء الأزرق، ينصح الدكتور جوبتا بخفض سطوع شاشاتك وتغيير درجة حرارة ألوانها. هيئ جوًا مريحًا في غرف معيشتك بإضاءة دافئة وخافتة، خاصةً في المساء، لتساعد على تنظيم دورة نومك واستيقاظك.

