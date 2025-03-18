شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. حيل هتساعدك على تقوية مناعتك وحمايتك من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

مع تقلبات الطقس، وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، قد تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وهناك بعض الحيل التي تساعد في تقليل فرص الإصابة بالفيروسات وفقا لموقع hindustantimes، ومنها:

- قطرة محلول ملحي:

لحماية أنفك، ضع قطرة ملحية في أنفك لإزالة جميع الشوائب العالقة، والتخلص أيضا من العطس وسيلان الأنف والحساسية.

- تنظيف الأذنين :

التعرض للماء قد يتسبب في الإصابة بالتهابات الأذن، فيوفر الماء المحتجز داخل قناة الأذن بيئة مناسبة لنمو البكتيريا والفطريات، مما يُسبب الحكة وعدم الراحة. لتجنب ذلك، نظّف أذنيك برفق بعد الاستمتاع بمهرجان هولي، وتجنّب وضع أي أدوات حادة داخلها.

- تعزيز المناعة باتباع نظام غذائي صحي:

قم بتعزيز مناعتك بالأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، بما في ذلك البرتقال والكيوي، الليمون، الجريب فروت، الذي يقلل الالتهاب ويمنع العدوى،

- الأطعمة المضادة للالتهابات:

تناول أطعمة غنية بالكركم، وهو مضاد للالتهابات بحد ذاته، والزبادي الغني بالبروبيوتيك لتحصين أمعائك بنظام دفاعي قوي، وبالتالي تعزيز دفاعات جسمك.

- الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة:

تناول الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الكيوي والتوت، قد يُعزز جهاز المناعة، كما أن شرب كميات كبيرة من الماء وتجنب الأطعمة الحارة أو الحمضية قد يُجنّبك أي تهيج إضافي.



الماء



تناول 2 لتر من الماء يوميا يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في تقوية جهازك المناعي، ولذا عليك القيام بهذا الأمر.

