شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من الهيربس ووسائل التعامل عند الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

وفقاً لتقرير نشره في موقع "سيديرس"، القروح الباردة أو البثور الصغيرة حول الفم التي يسببها الهربس هي معدية بالدرجة الأولى، تنتقل عن طريق التقبيل ومشاركة الأكواب والأدوات والمناشف ولمس قرح البرد قبل شفائها.يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الآخرين قبل 48 ساعة من ظهوره.



أعراض الهربس أعراض الهربس

- الوخز والحكة

- تهيج الشفاه والفم بشدة

- مجموعة من البثور تظهر على الشفاه قد تكون ممتلئة بالسوائل وقد تتكون قشرة عليها



طرق الوقاية من الهربس طرق الوقاية من الهربس

- افصل الأدوات الشخصية للطفل ولتكن دوماً نظيفة، خاصة فوطة الوجه

- عدم مشاركة الأكواب وأدوات الطعام

- لابد من عدم لمس الطفل للقرح إذا أصيب بها أو أي نوع من البثور بشكل عام

- تعزيز مناعة الطفل من خلال الالتزام بنظام غذائي صحي يعزز المناعة ودفاعات الجسم ضد العدوى

- الاهتمام بالنظافة وتعليم الطفل قواعد غسيل اليدين والنظافة العامة



عند الإصابة بالفيروسات يجب: عند الإصابة بالفيروسات يجب:

- راحة الطفل تماماً للتعافي السريع

- العلاج السريع للطفل عند اكتشاف أية بثور في منطقة من مناطق الجسم، خاصة الفم.

الاهتمام براحة الطفل وتناوله غذاءا طحيا والبعد عن كل ما يثير الحكة وتلتهب من خلاله البثور