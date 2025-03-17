السعودية | “إنفاذ”: 36 مزاداً لبيع 309 من الأصول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 36 مزاداً علنياً لتصفية وبيع 309 من الأصول في 12 منطقة بالمملكة خلال الفترة من 16 – 24 مارس الجاري.

ونوه المركز بأن المزادات تُقام في مناطق مختلفة من المملكة، وسيُقام 5 مزادات في منطقة الرياض لعرض 39 عقارًا، و12 مزادًا في منطقة مكة المكرمة لعرض 99 عقارًا، ومزاد في منطقة المدينة المنورة لعرض 8 عقارات، ومزادان لعرض 41 عقارًا في منطقة القصيم.

ولفت إلى أنها تتضمن مزاداً في منطقة حائل لعرض 8 عقارات، ومزادين في الجوف لعرض 13 عقارًا، ومزاداً في منطقة تبوك لعرض 8 عقارات، و3 مزادات في منطقة عسير لعرض 27 عقارًا، و4 مزادات بالمنطقة الشرقية لعرض 43 عقارًا، ومزادين بنجران لعرض 10 عقارات، ومزادين يقامان بمنطقة الحدود الشمالية لعرض 9 عقارات، وأخيرًا في الباحة يُقام مزاد لعرض 4 فرص عقارية.

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