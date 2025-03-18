وأوضح (المرور السعودي) أنه عند انتهاء المهلة ستعود المخالفات إلى قيمتها الأساسية قبل التخفيض، ويمكن للمخالف المتعثر عن السداد، سداد الغرامات دفعة واحدة أو سداد غرامة كل مخالفة على حدة، مؤكدًا أن الالتزام بأنظمة وتعليمات السير أساس المحافظة على السلامة المرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يدعو للاستفادة من الفترة المتبقية من تمديد تخفيض المخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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