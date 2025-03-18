المرور يدعو للاستفادة من الفترة المتبقية من تمديد تخفيض المخالفات

دعت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الفترة المتبقية من تمديد تخفيض قيمة غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل انتهائها بتاريخ 18 / 4 / 2025م، وذلك بإعفاء قدره (50%) من قيمة الغرامة للمخالفات المرورية المسجلة قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.

وأوضح (المرور السعودي) أنه عند انتهاء المهلة ستعود المخالفات إلى قيمتها الأساسية قبل التخفيض، ويمكن للمخالف المتعثر عن السداد، سداد الغرامات دفعة واحدة أو سداد غرامة كل مخالفة على حدة، مؤكدًا أن الالتزام بأنظمة وتعليمات السير أساس المحافظة على السلامة المرورية.