شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع بصنعاء تعلن عن خبر سار جداً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن الناطق العسكري للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع, قبل قليل عن إستهداف حاملة الطائرات USS Harry S. Truman والقطع الحربية التابعة لها ب18 صاروخ باليستي ومجنح وطائرة مسيرة, رداً على العدوان الأمريكي الأخير على الجمهورية اليمنية

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