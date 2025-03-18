عاجل: سيارات الإسعاف والإطفاء تتجه في هذه اللحظات إلى هذه المواقع بعد تعرضها للقصف.

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عدن - ياسمين التهامي - �ن الطيران غارات على ضواحي جنوب العاصمة صنعاء واتجاه الستين شمال غرب صنعاء.

وهرعت سيارات الإسعاف الى شارع الستين شمال غرب صنعاء بهذه الاثناء

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