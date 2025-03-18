شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رئيس هيئة الاستخبارات بالجيش يعقد اجتماع مع الملحق العسكري لهذه الدولة ومصادر تكشف عن تطورات خطيرة في الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع بوزارة الدفاع، اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع الملحق العسكري الفرنسي المقدم جنيد غودي، مستجدات الأوضاع العسكرية في اليمن، وسبل تعزيز التنسيق الأمني.



واستعرض اللقاء التحديات الراهنة، وفي مقدمتها استمرار النظام الإيراني في تزويد مليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة، وما يمثله ذلك من تهديد لأمن اليمن واستقرار المنطقة.



وأكد اللواء اليافعي أهمية تكثيف الجهود لدعم القوات المسلحة وتمكينها من استعادة مؤسسات الدولة، وحماية خطوط الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن.. مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون مع شركاء اليمن الإقليميين والدوليين لمواجهة الأنشطة الإرهابية وعمليات التهريب عبر القرن الأفريقي

