شكرا لقرائتكم خبر عن متى اول ايام عيد الفطر المبارك؟؟...فلكي سعودي يجيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، عن موعد انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر.

وكتب "المسند"، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، إن هناك احتمال كبير ألا يُتم شهر ‎رمضان 30 يومًا

وأضاف: "ومن المتوقع أن ينتهي رمضان في اليوم الذي بدأ فيه السبت، فيكون ‎عيد الفطر يوم الأحد الموافق 30 مارس، وذلك بشرط عدم وجود سحب أو غبار يحول دون رؤية الهلال".