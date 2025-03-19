شكرا لقرائتكم خبر عن الحو ثيين يعلنون توجيه ضربة عسكرية لهذه الدولة الليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر الحوثيين بيانا جاء فيه:

بعدَ استئنافِ عملياتِنا الإسناديةِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ رصدتِ القواتُ المسلحةُ تحركاتٍ عسكريةً معاديةً في البحرِ الأحمرِ استعداداً لشنِّ هجومٍ جويٍّ واسعٍ على بلدِنا..

ورداً على ذلك، نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ والقواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليةً عسكريةً مشتركةً وذلك بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ استهدفت حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةِ "يو أس أس هاري ترومان" وعدداً من القطعِ الحربيةِ المعاديةِ ما أدى بعونِ اللهِ تعالى إلى إحباطِ وإفشالِ ذلك الهجومِ وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

ويعدُّ هذا الاستهدافُ لحاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ هو الرابعُ خلالَ 72 ساعة.

تؤكدُ القواتُ المسلحةُ أنَّ العدوانَ الأمريكيَّ لن يثنيَ اليمنَ الصامدَ المجاهدَ عن تأديةِ واجباتِه الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ وأنَّها ستُصعّدُ من عملياتِها العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الصهيونيِّ ما لم يتوقفِ العدوانُ الوحشيُّ على غزةَ ويُرفعِ الحصارُ عنها.

