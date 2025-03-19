شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب عربي يفجر مفاجأة ويكشف سببًا خطيرًا لتوقف القلب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى وجود سبب في غاية الخطورة لتوقف عضلة القلب عن العمل.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن السبب الخطير الذي يقصده هو "نقص الأكسجين في الجسم".

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة: "إذا كانت الرئة تعاني من مشكلة ما، قد تواجه صعوبة كبيرة في استخلاص الأكسجين من الهواء وطرد غاز ثاني أكسيد الكربون خارج الجسم".

وأوضح أن الالتهاب الرئوي من المشكلات الصحية التي تتسبب في نقص الأكسجين بالدم وارتفاع مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون بالجسم.

وفي نهاية حديثه، أكد موافي ارتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون بالجسم أقل خطورة من نقص الأكسجين بالدم، لأنه يجعل المريض يعاني من الدوخة.