شكرا لقرائتكم خبر عن برسالة دقيقة...الكشف عن سلاح امريكي متطور في السماء يسقط مسيرات الحوثيين"فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الطائرات المقاتلة الأمريكية قامت بنجاح بإسقاط مسيرات هجومية أحادية الاتجاه تابعة للحوثيين، الذين يتلقون الدعم من إيران. وأوضحت القيادة في بيان لها أن إسقاط الطائرات الحوثية تم باستخدام نظام الأسلحة المتقدمة للقتال الدقيق (APKWS)، وهو نظام موجه بالليزر من عيار 2.75 ملم.

وأكدت "سنتكوم" في حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التهديدات التي تشكلها الطائرات المسيرة الهجومية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تستخدمها جماعة الحوثي بشكل متزايد في مهاجمة أهداف داخل المملكة العربية السعودية واليمن.

وتعتبر هذه الخطوة تعزيزًا للقدرة الأمريكية على مواجهة التهديدات الجوية الدقيقة، وتُظهر أيضًا تكاتف القوات الأمريكية مع شركائها الإقليميين لمواجهة الأنشطة الإيرانية في المنطقة.