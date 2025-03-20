شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة أولية للغارات التي استهدفت صنعاء فجر اليوم ...والحوثي يعلن مصرع قيادي بارز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت الطائرات الحربية الأمريكية، مساء اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع في العاصمة المحتلة صنعاء، بينها حي سكني في مديرية الثورة، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية جسيمة.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الضربات الجوية استهدفت أحد القيادات البارزة في مليشيا الحوثي داخل مديرية الثورة، في حين أعلنت وسائل إعلام تابعة للجماعة عن إصابة سبع نساء وطفلين جراء القصف، في حصيلة أولية.

وأفادت التقارير بأن الغارات طالت صالة مناسبات قيد الإنشاء، مما أدى إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة، في مشهد وثقته مقاطع مصورة أظهرت اندلاع النيران في المنطقة، مع تدخل فرق الدفاع المدني لمحاولة السيطرة على الحريق.

وفي وقت متزامن، شنت الطائرات الأمريكية غارتين على حي الجراف شمال العاصمة، حيث استهدفت مواقع مرتبطة بالمكتب السياسي للحوثيين، إلى جانب ضربات أخرى طالت محيط وزارة الاتصالات وهيئة البريد.