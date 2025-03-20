شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الشرعية تصدر قرار تعيين جديد (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر وزير النفط والمعادن في الحومة الشعية قراراً تعيين جديد ونص قرار وزير النفط على تعيين"محمد عمر البري" مستشاراً لوزارة النفط والمعادن.

وجاء في نص القرار:

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