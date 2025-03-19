شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مايحدث في صعدة وحجة...الكشف عن اقوى رد امريكي على تهديدات زعيم الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ردّ ناري وسريع على تهديدات الحوثيين بتوسيع عملياتهم العسكرية، شنت الطائرات الأمريكية، مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، سلسلة غارات جوية مركزة استهدفت مواقع استراتيجية لمليشيا الحوثي الإرهابية في محافظتي صعدة وحجة.

وأكدت مصادر محلية أن الطيران الأمريكي قصف بثلاث غارات مواقع عسكرية للحوثيين في منطقة "طخية" بمديرية مجز، المعقل الرئيسي للمليشيا بالقرب من الحدود السعودية، في ضربة عسكرية نوعية استهدفت قدرات الحوثيين في معقلهم الحصين.

ولم تتوقف الضربات عند صعدة، حيث شنت المقاتلات الأمريكية غارات أخرى على مواقع في منطقة بحيص بمديرية ميدي بمحافظة حجة، مع تحليق مكثف ومستمر للطيران الحربي، ما يؤكد استمرار العمليات ضد المليشيا وردعها بعد تهديداتها الأخيرة.

جاء هذا التصعيد الأمريكي بعد ساعات قليلة من تهديدات أطلقها زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، والمتحدث العسكري باسمها يحيى سريع، زاعمين أنهم سيوسّعون عملياتهم ضد إسرائيل، وهددوا باستهداف مصالح أمريكية ردًّا على الغارات السابقة.

لكن الرد الأمريكي لم ينتظر طويلًا، حيث جاءت الضربات الجوية كرسالة واضحة أن أي تهديدات حوثية لن تمرّ دون ردّ ساحق.

في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية، يُتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التصعيد، خاصة بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه تل أبيب خلال الساعات القليلة الماضية.