شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 2.. دنيا سمير غانم تدفع 5 آلاف جنيه فى سوشى بعد مقلب بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول عايشة "دنيا سمير غانم" خلال أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل عايشة الدور، والذى يُعرض على قناة ON، الاندماج مع طلاب الجامعة بعد تقمص شخصية فاطيما ابنة أختها في الجامعة لتعيش شخصيتها في الجامعة، لحل أزمة عدم حضورها من الخارج لحضور المحاضرات.

وتعرف بعد الفتيات إلى عايشة أثناء تواجدها في الجامعة الخاصة بفاطيمة ابنة شقيقتها، وذلك ليتعرفن عليها، منهم نسمة "أميرة أديب" التى تشعر بالغيرة منها ثم عرضت عليها أن تذهب لتناول الغداء معها، وبعد أن قامت بطلب أنواع كثيرة من السوشى تركوا عايشة لوحدها لتنفيذ مقلب فيها وأجبرت عايشة على دفع 5 آلاف جنيه.

مسلسل عايشة الدور الحلقة الثانية تعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة 2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساء والإعادة 3 صباحا و9 صباحا و3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل عايشة الدور



تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور



مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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