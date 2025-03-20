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دوري الأمم الأوروبية: مدرب إسبانيا لا يرى أي مشكلة بصوم لامين جمال

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دوري الأمم الأوروبية: مدرب إسبانيا لا يرى أي مشكلة بصوم لامين جمال

الرياص - اسماء السيد - روتردام : رأى مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي أن صوم نجمه الشاب لامين جمال في شهر رمضان لا يشكل أي مشكلة بالنسبة له، ولا يؤثر على استعدادات نجم مع حاملي اللقب لخوض مبارتي ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم ضد هولندا.

وقال دي لا فوينتي الذي يحل فريقه ضيفا على هولندا الخميس قبل أن يستقبل الإياب الأحد، إن "الأمور كانت طبيعية تماما بالنسبة لنا. إنه يتبع تعاليمه (الدينية)، قواعده، كما يفعل في ناديه (برشلونة)".

وأضاف "قدم له الفريق الطبي وأخصائي التغذية إرشادات حول الأكل والشرب".

ويصوم جمال، البالغ 17 عاما، شهر رمضان لأول مرة.

وشدد دي لا فوينتي "نحن نحترم دائما جميع المعتقدات. إنه في حالة ممتازة للعب".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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