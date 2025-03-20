شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومي بحظر زراعة القطن الأمريكى والأنواع قصيرة التيلة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الزراعة بشأن تحديد تحديد مناطق زراعة أصناف القطن فى الجمهورية لموسم 2025 فى الوجهين القبلى والبحرى حيث يشترط لزراعة كل صنف تربة خاصة وجو صالح.

وتضمن القرار التشديد على عدم زراعة أصناف تخالف القرار الوزارى، كما يحظر زراعة القطن الأمريكى أو أى نوع من القطن قصير التيلة وغيره من الأصناف التى ذكرها فى القرار، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لإزالة ما يزرع بالمخالفة فور اكتشافه وعلى نفقة المخالف.



قرار وزير الزراعة



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