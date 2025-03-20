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قرار حكومي بحظر زراعة القطن الأمريكى والأنواع قصيرة التيلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار

الخميس، 20 مارس 2025 11:18 ص

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الزراعة بشأن تحديد تحديد مناطق زراعة أصناف القطن فى الجمهورية لموسم 2025 فى الوجهين القبلى والبحرى حيث يشترط لزراعة كل صنف تربة خاصة وجو صالح.

وتضمن القرار التشديد على عدم زراعة أصناف تخالف القرار الوزارى، كما يحظر زراعة القطن الأمريكى أو أى نوع من القطن قصير التيلة وغيره من الأصناف التى ذكرها فى القرار، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لإزالة ما يزرع بالمخالفة فور اكتشافه وعلى نفقة المخالف.

قرار وزير الزراعة
قرار وزير الزراعة
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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