شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار واضطراب ملاحة.. تحذير عاجل من الأرصاد مع أول أيام الربيع والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انتهاء فصل الشتاء واليوم الخميس 20 مارس هو أول أيام فصل الربيع لعام 2025، لافته إلى أنه عادة ما يشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة و سريعة فهو فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: يصاحب بداية شهر الربيع هذا العام انخفاض فى درجات على كافة الأنحاء درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 21 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد: مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والبحر المتوسط، ونشاط للرياح على كافة الأنحاء مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.



ويشهد اليوم الخميس 20 مارس 2025 الموافق 20 رمضان، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 21 درجة

الصغرى 13

الإسكندرية

العظمى 18

الصغرى 14

مطروح

العظمى 16 درجة

الصغرى 13

سوهاج

العظمى 23 درجة

الصغرى 10

قنا

العظمى 25 درجة

الصغرى 11

أسوان

العظمى 28 درجة

الصغرى 14 درجة