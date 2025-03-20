شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: كسوف جزئى للشمس السبت 29 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

في نهاية شهر رمضان وعند اقتران شهر شوال لعام 1446هـ السبت الموافق 29 مارس 2025م سيشهد العالم بمشيئة الله تعالى كسوفاً جزئياً للشمس، يتفق توقيت وسطه مع إقتران شهر شوال لعام 1446هـ.

ويمكن رؤيته في (أوروبا – شمال آسيا – شمال/غرب أفريقيا – جزء كبير من أمريكا الشمالية – شمال أمريكا الجنوبية – المحيط الأطلسي – القطب الشمالي).

وأشار معهد الفلك فى بيان له، إلى أنه عند ذروة الكسوف الجزئي يغطي قرص القمر حوالي 94 ٪ من قرص الشمس.

وسوف يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته ثلاث ساعات وثلاث وخمسين دقيقة تقريباً.

(هذا الكسوف لا يمكن رؤيته في مصر).

الكسوف الجزئي التالي للشمس يحدث في 21 سبتمبر 2025م.

الجدير بالذكر أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية (الهجرية)، حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

الكسوف الشمسي يحدث في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.

ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم، بحيث يمر القمر بيننا وبين الشمس مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس كليًا أو جزئيًا لسكان الأرض.