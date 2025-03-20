شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للرعاية الصحية تختتم الدورة الرمضانية بمشاركة العاملين بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ختام فعاليات الدورة الرمضانية الرابعة للعاملين بالهيئة، والتي شهدت هذا العام توسعًا مميزًا، حيث أقيمت بمنافسات موحدة للمقر الرئيسي وجميع فروع الهيئة، ولأول مرة بمشاركة المحافظات في البطولة المركزية برئاسة الهيئة. وشارك في الدورة فرق من بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس، إلى جانب الفرق الممثلة للمقر الرئيسي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذه الدورة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز الروح المؤسسية، وتشجيع العمل الجماعي، والتواصل بين العاملين، مشيرًا إلى أن تنظيم منافسات مستقلة لكل فرع بالتوازي مع البطولة المركزية يعكس التزام الهيئة بتنمية الموارد البشرية من مختلف الجوانب.

وأضاف، أن الدورة الرمضانية ليست مجرد فعالية رياضية، بل تمثل نموذجًا يعزز الانتماء المؤسسي وروح الفريق، لافتًا إلى أن مشاركة العنصر النسائي بنسبة 22% في لعبتي تنس البادل وتنس الطاولة تعكس حرص الهيئة على تنوع المشاركة وتعزيز التفاعل الإيجابي بين جميع العاملين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن دعم العاملين وتحقيق رضاهم يمثل أولوية للهيئة، مشيرًا إلى أن الأنشطة الرياضية والثقافية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز بيئة العمل الإيجابية، ورفع الروح المعنوية، مما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعلنت هيئة الرعاية الصحية، عن تتويج فريق بورسعيد بالمركز الأول في بطولة كرة القدم، بينما حلّ فريق جنوب سيناء في المركز الثاني، وجاء فريق رئاسة الهيئة في المركز الثالث. كما حصدت فرق رئاسة الهيئة ألقاب بطولتي تنس البادل وتنس الطاولة.

ولم تقتصر فعاليات الدورة على المنافسات الرياضية، بل شملت أيضًا مسابقة لحفظ وتجويد القرآن الكريم لأبناء العاملين، حيث تم تكريم 16 فائزًا من مختلف الفروع. وقد شهدت المسابقة تفوق 7 متسابقين في حفظ القرآن الكريم كاملًا، من بينهم الفائز بالمركز الأول، وهو طفل يبلغ من العمر 7 سنوات من أبناء أحد العاملين بمحافظة جنوب سيناء، كما فاز أحد أبناء العاملين بالمقر الرئيسي بالمركز الأول في فئة حفظ 20 جزءًا، فيما حصل 4 متسابقين على جوائز فئة نصف القرآن، و4 آخرون على جوائز فئة حفظ من 5 إلى 10 أجزاء.

وفي ختام الفعاليات، وجّه الدكتور أحمد السبكي الشكر لجميع العاملين، وبخاصة وحدة الدعم المعنوي ورضاء العاملين، على جهودهم في تنظيم وإنجاح الدورة الرمضانية، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في إطلاق المبادرات التي تدعم العاملين وتعزز بيئة العمل الإيجابية، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس لتحقيق التميز المؤسسي وتقديم خدمات صحية عالية الجودة.

ومن جانبه، أشار محمد توفيق، رئيس وحدة الدعم المعنوي ورضاء العاملين بالهيئة، إلى أن عدد المشاركين في الدورة المركزية برئاسة الهيئة بلغ 122 فردًا، حيث تنافست 6 فرق في بطولة كرة القدم، و10 فرق في منافسات تنس البادل، و10 فرق أخرى في تنس الطاولة، فضلًا عن المشاركين من أبناء العاملين في مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم، ما ساهم في خلق أجواء تنافسية إيجابية بين الجميع بالمقر الرئيسي ومختلف المحافظات.