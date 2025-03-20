شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السكة الحديد يعلن تفاصيل زيادة مرتبات العمالة المؤقتة بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، ومترو الأنفاق، والشركات التابعة، تفاصيل قرار مجلس المديرين بهيئة السكة الحديد، برئاسة المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة، والذى قرر المجلس خلاله زيادة أجور العمالة المؤقتة بنظام الـ 55 يوم، الذين يتم الاستعانة بهم فى بعض الوظائف الفنية والإدارية منذ سنوات، ويعملون بنظام التعاقد.

وأوضح فكرى، أنه تقرر زيادة الأجر اليومى للعمال المؤقتين العاملين بنظام الـ55 يوم، على النحو التالى:

- المؤهلات العليا 185 جنيه.

- المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة 165 جنيه.

- المؤهلات الأقل من المتوسطة 145.

يذكر أنه كان قد تقرر زيادة البطاقة العلاجية مبلغ 200 جنيه، وتقدم مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكرى بخالص الشكر والتقدير للمهندس محمد عامر رئيس الهيئة والنواب وقيادت الهيئة على مايقدمونه لصالح العمل والعاملين.