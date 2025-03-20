شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تقدم وجبة فطار مثالية لمريض السكر فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك وجبات مثالية لمريض السكر في رمضان يمكن تناولها في وجبة الفطار أو السحور، بحيث تعتمد على الخضروات والفواكه المناسبة لمريض السكر، والتي لا تحتوى على كميات كبيرة من النشويات، والفواكه التي تحتوى على كميات منخفضة من السكر.

وتقدم منظمة الصحة العالمية وجبة مثالية صديقة لمرضى السكري ويجب أن تشمل:

25 % كربوهيدرات صحية

25 % بروتين مثل الدجاج واللحوم والأسماك والبقول ومنتجات الألبان

50% من الخضروات غير النشوية مثل السبانخ والفاصوليا الخضراء والخيار والفواكه منخفضة السكريات مثل الفراولة والتفاح والكيوي

وتقدم منظمة الصحة العالمية أهم الوصايا لتناول غذاءً مأمونًا في شهر رمضان أهمها:

1. على نظافة الطعام

2. استخدِم المياه المأمونة

3. افصل الطعام النيء عن الطعام المطهى

4. احرص على طهي الطعام جيدًا

5. احفظ الطعام في درجات حرارة مناسبة

وتنصح منظمة الصحة العالمية بالتوقف عن التدخين موضحة ان منع التدخين خلال أسبوعين فقط يؤدى إلى تحسين الدورة الدموية، رئتيك تعملان بشكل أفضل.

