شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب ناشئى كرة اليد أمام البرتغال فى ودية ثانية استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالسبت، 15 مارس 2025 11:54 م
خسر منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2006 أمام نظيره البرتغال وديا بنتيجة 35-31 في ودية ثانية بين كلا المنتخبين، استعدادًا لخوض بطولة العالم، المقرر تنظيمها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.
وخسر منتخب ناشئين لليد في ودية إسبانيا الأربعاء بنتيجة 36-33، وحقق الفوز في الودية الأولى أمام البرتغال أمس، حيث يلتقي منتخب الناشئين مع البرتغال فى 3 وديات أيام 14 و15 و16 مارس.
وضمت قائمة منتخب الناشئين كلا من: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفى بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.
ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.
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