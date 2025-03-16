شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب ناشئى كرة اليد أمام البرتغال فى ودية ثانية استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2006 أمام نظيره البرتغال وديا بنتيجة 35-31 في ودية ثانية بين كلا المنتخبين، استعدادًا لخوض بطولة العالم، المقرر تنظيمها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

وخسر منتخب ناشئين لليد في ودية إسبانيا الأربعاء بنتيجة 36-33، وحقق الفوز في الودية الأولى أمام البرتغال أمس، حيث يلتقي منتخب الناشئين مع البرتغال فى 3 وديات أيام 14 و15 و16 مارس.

وضمت قائمة منتخب الناشئين كلا من: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفى بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.