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خسارة منتخب ناشئى كرة اليد أمام البرتغال فى ودية ثانية استعدادا للمونديال

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خسارة منتخب ناشئى كرة اليد أمام البرتغال فى ودية ثانية استعدادا للمونديال

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

السبت، 15 مارس 2025 11:54 م

خسر منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2006 أمام نظيره البرتغال وديا بنتيجة 35-31 في ودية ثانية بين كلا المنتخبين، استعدادًا لخوض بطولة العالم، المقرر تنظيمها في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

وخسر منتخب ناشئين لليد في ودية إسبانيا الأربعاء بنتيجة 36-33، وحقق الفوز في الودية الأولى أمام البرتغال أمس، حيث يلتقي منتخب الناشئين مع البرتغال فى 3 وديات أيام 14 و15 و16 مارس.

وضمت قائمة منتخب الناشئين كلا من: يوسف عبد الهادي - عمار محمد صلاح - عبد الملك محمود - عمر مصطفى بركة - أحمد محمد رمضان - أحمد حلمي مصبح - يحيى نادر الكردي - عادل أحمد سعد - حمزة وليد المرسي - يوسف عبد الغني - محمود شوبكي - محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - زياد أحمد محمد - حسين أبو العلا - كريم حمدي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين طارق محروس المدير الفني - مهند السحيلي المدرب العام - محمد سراج مدرب حراس المرمى - مازن محمد المدير الإداري - مصطفى محمد أخصائي العلاج الطبيعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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