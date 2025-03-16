شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: شاركت في مسلسل عقبال عندكوا بدون أجر من أجل السبكي والرداد وإيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامى خالد الغندور نجم منتخب مصر والزمالك السابق، على مشاركته كضيف شرف في مسلسل "عقبال عندكوا" بطولة حسن الرداد وإيمى سمير غانم، إنه وافق على المشاركة كضيف شرف وبدون أجر، نظرًا لعلاقة الصداقة التي تجمعه بالمنتج أحمد السبكى بالإضافة إلى النجم حسن الرداد والنجمة إيمى سمير غانم ولقد ظهر الغندور بشخصيته كإعلامى وهو يستضيف الفنانة إيمى سمير غانم في برنامجه الرياضى بإحدى القنوات.

مسلسل عقبال عندكم وبطولة حسن الرداد، إيمى سمير غانم، محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، حول زوجان من خلال المواقف الطريفة فيما بينهم، وهو من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن.

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