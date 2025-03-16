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خالد الغندور: شاركت في مسلسل عقبال عندكوا بدون أجر من أجل السبكي والرداد وإيمى

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خالد الغندور: شاركت في مسلسل عقبال عندكوا بدون أجر من أجل السبكي والرداد وإيمى

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القاهرة - سامية سيد - علق الإعلامى خالد الغندور نجم منتخب مصر والزمالك السابق، على مشاركته كضيف شرف في مسلسل "عقبال عندكوا"  بطولة حسن الرداد وإيمى سمير غانم، إنه وافق على المشاركة كضيف شرف وبدون أجر، نظرًا لعلاقة الصداقة التي تجمعه بالمنتج أحمد السبكى بالإضافة إلى النجم حسن الرداد والنجمة إيمى سمير غانم ولقد ظهر الغندور بشخصيته كإعلامى وهو يستضيف الفنانة إيمى سمير غانم في برنامجه الرياضى بإحدى القنوات.

مسلسل عقبال عندكم وبطولة حسن الرداد، إيمى سمير غانم، محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، حول زوجان من خلال المواقف الطريفة فيما بينهم، وهو من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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