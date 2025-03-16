شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين: مشروع "ذاكرة الصحافة المصرية" يوثق 200 عام من تاريخ الصحافة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت نقابة الصحفيين اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل مشروع "ذاكرة الصحافة المصرية"، ويستهدف المشروع تطوير مكتبة النقابة، وتعزيز مقتنياتها، والحفاظ عليها للأجيال القادمة في إطار التزام النقابة بمواصلة جهودها في حفظ تراث مصر الصحفي والثقافي، وتطوير مكتبتها لتظل منارة للصحفيين، والباحثين المهتمين بتاريخ الصحافة المصرية.

ومن جانبة قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن مشروع "ذاكرة الصحافة المصرية" حدث مهم، طموح سيوثق 200 عام من تاريخ الصحافة، حيث أن النقابة تمتلك كنوزًا مهمة جدًا وأشياء نادرة، وقد تم رقمنة أعداد كبيرة منها مؤكدا إذا كانت الأمم لها ذاكرة، فهذه ذاكرة المهنة، وعلينا الحفاظ عليها في وقتٍ ضاع فيه الكثير منها ،حيث اكتشفت أن مؤسسي المهنه كانوا حريصين كل الحرص على التوثيق، حيث تمتلك وثائق تعود لعصر محمد علي وإسماعيل باشا، لافتا إلى أنه أصبح لدينا مواد تصلح لمتحف الصحافة، بداية من المخطوطات التي تم اكتشافها، مرورًا بالصور الصحفية التي توثق لما قبل تأسيس النقابة، ووصولًا إلى أعداد نادرة من الصحف موجها الشكر إلى النقيب الأسبق رجائي الميرغني ويحيى قلاش، لحرصهما على الحفاظ على هذا الأرشيف، ونقله، وفرز مواده، وحمايته أثناء تجديد مبنى النقاب حسنية القاضي لدورها في الحفاظ على هذا الأرشيف من الضياع ،و حسنية القاضي لدورها في الحفاظ على هذا الأرشيف من الضياع.

وأعلنت النقابة الأسبوع الماضي عن اكتشاف مخطوط نادر يعود للقرن التاسع عشر، وذلك خلال أعمال الجرد والتطوير، التي تجريها النقابة لمكتبتها بإشراف الدكتور خالد عزب، خبير التوثيق ومشروعات الرقمنة، بوصفه مستشارًا لنقابة الصحفيين للتوثيق وتطوير المكتبة، وبناء أرشيف رقمي للصحافة المصرية ،كما أعلنت عن تدشين مشروع الأرشيف الرقمي للصحافة المصرية، يوم 15 أغسطس، ويهدف المشروع لجمع أرشيف الصحافة المصرية على مر تاريخها وإحياء "الكنوز التاريخية" للصحافة المصرية ووثائقها، مع تطوير مكتبة النقابة ورقمنتها، وإتاحة كتبها النادرة للباحثين والصحفيين والمواطنين المصريين.

