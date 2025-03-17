شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علاقات دولية: السياسة المصرية ثابتة فى دعم الحقوق الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تواصل تقديم دعمها اللامحدود للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى دورها البارز في التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال في تصريح لليوم السابع، إن مصر كانت ولا تزال ترفض كافة أشكال التهجير القسري وتؤكد على حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم.

وأوضح فارس أن مصر لا تقتصر في جهودها على الدعم السياسي، بل تسهم بشكل كبير في إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي المتكرر عليه.

كما أشار إلى الجهود المصرية في التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفا أن السياسة المصرية ثابتة في دعم الحقوق الفلسطينية، وأنها تظل جسرًا مهمًا للتواصل بين الفلسطينيين والمجتمع الدولي لتحقيق الحل العادل والشامل.