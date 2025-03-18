الكرملين: خطوة مهمة للغاية منتظرة لإحياء العلاقات مع أمريكا

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العلاقات الروسية الأمريكية

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حرب روسيا وأوكرانيا

وبين بيسكوف أن قرار أمريكا بالانسحاب من المجموعة الدولية للتحقيق بممارسات روسيا في أوكرانيا، يعني أن أمريكا تعد هذه الوظيفة غير ضرورية.

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا وأمريكا تسيران على طريق إحياء العلاقات الثنائية، واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات.وأشار بيسكوف إلى أن المحادثة الجديدة المقررة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطوة مهمة للغاية تحدد لهجة الحركة بأكملها لإحياء العلاقات الثنائية.وعلق بيسكوف على المحادثة الهاتفية الجديدة بين بوتين وترامب، المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 18 مارس، قائلًا: "هذه خطوة مهمة للغاية، ومن شأنها أن تحدد لهجة بقية التحرك".وأوضح بيسكوف أن الأوروبيين، الذين يناقشون نشر قوات حلف شمال الأطلسي(ناتو) في أوكرانيا، يخططون لتفاقم الأسباب الجذرية للصراع، في حين لا يمكن حل الوضع إلا من خلال حل الأسباب الجذرية.وقال بيسكوف على إمكانية إرسال فرقة إلى أوكرانيا قائلًا: "هذا اتجاه خطير للغاية".وناقش بوتين وترامب، في فبراير الماضي، تسوية الوضع في أوكرانيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك بشأن قضية تنظيم لقاء شخصي.