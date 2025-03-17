شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رسالة عضو التحالف الوطني تنفذ عددًا من المبادرات الخدمية والتعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة والمجتمعات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت جمعية رسالة بتنفيذ عدد من الأنشطة في مجالات التعليم والخدمات المجتمعية.

حيث نظمت الجمعية حصصًا تعليمية وورشًا للرسم ودورات تنمية بشرية لذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تمكينهم ورفع مهاراتهم، كما نظمت الجمعية قافلة مجمعة تضمنت خدمات وصيانة دور تحفيظ القرآن الكريم والبيوت التي تحتاج إلى إعمار، شملت الخدمات وصلات مياه ودهانات ومعجون، وذلك في عدد من المناطق بمحافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، بما في ذلك مركز وقرية المعازه، ومركز المقطم.

وفي إطار العمل الخيري الرمضاني، قامت الجمعية بتوزيع 573 شنطة رمضان و 3208 وجبة إفطار صائم و 4325 وجبة إفطار طريق، بالإضافة إلى توزيع وجبات سحور على الأسر الأولى بالرعاية في عدة مناطق، بما في ذلك مركز وقرية مصدق، شيراتون الجديدة، المعادي، الحديقة الدولية، مول مصر، وغيرها من الفروع.

تواصل جمعيات ومؤسسات التحالف الوطني جهودها في تقديم الدعم لجميع فئات المجتمع، مع الحرص على تنفيذ الأنشطة الخدمية والتعليمية التي تساهم في تحسين حياة الأفراد وتمكينهم.

