شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: كلمة الرئيس السيسى بأكاديمية الشرطة أكدت أهمية الوعى لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لأاكاديمية الشرطة تعكس الجهود المبذولة لتطوير وإصلاح مؤسسات الدولة المصرية، حيث ألقى الرئيس الضوء على التطور الذي شهدته وزارة الداخلية طوال السنوات السابقة بما في ذلك تحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأضاف عضو حزب مستقبل وطن، أن تطوير وتأهيل مؤسسات الدولة يأتي ضمن رؤية الدولة لاستراتيجية حقوق الإنسان التي شرعت في تطبيقها على مدار السنوات الأخيرة، حيث أكد الرئيس للطلبة والطالبات بالأكاديمية أهمية بذل قصارى جهدهم طوال فترة دراستهم ليكونوا فى طليعة المتميزين من شباب الوطن وضرورة مواصلة تطوير قدراتهم وهذه رسالة واضحة وصريحة حول اهتمام الدولة بالشباب وتمكين الشباب بصور حقيقية وغير مسبوقة على مدار الفترة الأخيرة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسم دائما بالمصارحة والمكاشفة وتوجيه الشكر للشعب المصري الذي له دور كبير في الجمهورية الجديدة، وأهمية تماسك الجبهة الداخلية والوعى في ظل ما نشهده من تطورات متلاحقة وجيوسياسية تنعكس على المنطقة بالكامل، وهو ما يتطلب أهمية وحدة الصف، مؤكدا أن الشعب المصري بالكامل يدعم ويساند القيادة السياسية في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث لحماية الأمن القومى المصري، وفى نفس الوقت لعدم تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها.