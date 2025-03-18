ماذا اشتكى رئيس وزراء كندا للعاهل البريطاني؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: التقى عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث ورئيس وزرائه السير كير ستارمر، يوم الإثنين، رئيس وزراء كندا الجديد، مارك كارني، الذي كان المحافظ السابق لبنك إنكلترا.

وكان كارني الذي أدى اليمين الدستورية كزعيم جديد لكندا الأسبوع الماضي، وصل إلى لندن قادمًا من باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

والتقى رئيس وزراء كندا الجديد، مارك كارني، بالسير كير ستارمر في داونينغ ستريت مساء الاثنين، حيث رحب الزعيم البريطاني بالعلاقة بين "الحليفين السياديين".

كما التقى المحافظ السابق لبنك إنكلترا بالملك تشارلز، رئيس دولة كندا، في قصر باكنغهام، حيث أخبر السيد كارني الملك أن لديهما "الكثير من العمل الذي يتعين عليهما مناقشته".

وتأتي زيارة المملكة المتحدة في الوقت الذي دأب فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تهديد سيادة كندا بإشارته المتكررة إلى أنه سيجعلها الولاية الأميركية الحادية والخمسين - وهو أمر وصفه السيد كارني بأنه "غير محترم" في مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين.

وخلف السيد كارني، الذي أدى اليمين الدستورية يوم الجمعة، جاستن ترودو في منصب رئيس وزراء كندا وزعيم الحزب الليبرالي.

وقال السير كير ستارمر إنه من "الرائع" وجود السيد كارني في المملكة المتحدة في هذه المرحلة المبكرة من ولايته، وإن العلاقة بين البلدين "لطالما كانت قوية".

وأضاف ستارمر: "حليفان سياديان يجمعهما الكثير من القواسم المشتركة، تاريخ مشترك، قيم مشتركة، وملك مشترك".

في وقت سابق، صُوّر الملك مبتسماً وهو يصافح السيد كارني في غرفة 1844 بالمقر الملكي. وأظهرت لقطات من الاجتماع الملك وهو يقول للسيد كارني: "سعدتُ برؤيتك. تهانينا".

رد السيد كارني أثناء مصافحتهما: "صاحب الجلالة. سررتُ برؤيتك... شكراً جزيلاً لك".

وسام كندا

وقال كارني للملك تشارلز، مشيرًا إلى طية صدره: "يا سيدي، لقد كانت كارثة اليوم. انكسر دبوس وسام كندا الخاص بي". وأضاف: "أجل. لقد سقط على مدرج المطار... وهذا دليل على أن شعبنا المؤسس هو البريطاني"، مما دفع الملك إلى الضحك.

وقدّم الملك دبوسه الخاص قبل أن يقول لزائره: "إنه لشرف عظيم أن أراك مجددًا"، فردّ السيد كارني: "هناك الكثير لأُكمله".

3 شعوب

وخلال مراسم أداء اليمين يوم الجمعة الماضي، أشار السيد كارني إلى أن البلاد بُنيت على أساس ثلاثة شعوب: الفرنسيون والبريطانيون والسكان الأصليون.

وأضاف أيضًا أن كندا تختلف اختلافًا جوهريًا عن أميركا، وأنها "لن تكون أبدًا، بأي شكل من الأشكال، جزءًا من الولايات المتحدة".

وسيحاول السيد كارني قيادة بلاده عبر حرب تجارية بدأها ترامب، الذي فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الكنديين، ويهدد بفرض رسوم جمركية شاملة على جميع المنتجات الكندية اعتبارًا من 2 أبريل.

وأعلنت كندا، أكبر مورد أجنبي للصلب والألمنيوم للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25% على هذه المعادن، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والمعدات الرياضية ومنتجات أخرى بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار.

أوكرانيا

وإلى ذلك، تحادث السير كير والسيد كارني أيضًا عن الحرب في أوكرانيا. وتشارك كندا في مناقشات حول تشكيل تحالف من الدول التي يمكن أن تساهم في قوة حفظ السلام في أوكرانيا.

وشاركت كندا في اجتماع افتراضي لقادة العالم استضافه السير كير يوم السبت، ركز على ما يسمى "تحالف الراغبين"، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا ودول أوروبية.

وقال رئيس الوزراء الكندي للسير كير: "نحن في مرحلة تاريخية تشهد إعادة ترتيب للعالم، وقيادتكم، قيادة المملكة المتحدة، وسأستخدم مثال أوكرانيا، ما تمكنتم من القيام به مع الرئيس ماكرون لتشكيل تحالف الراغبين في وقت حاسم، أعتقد أنه سيكون حاسمًا، بل يجب أن يكون حاسمًا، في التوصل إلى حل دائم هناك".