شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى العلاقات الدولية: مصر تواصل جهودها لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن مصر تواصل بذل جهود كبيرة في دعم القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تعتبر القضية الفلسطينية من أولويات سياستها الخارجية.

وأضاف البرديسي في تصريح لليوم السابع أن مصر تسعى دائمًا لتحقيق تسوية عادلة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ودعم الحقوق الفلسطينية في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد البرديسي أن مصر تظل الحليف الأساسي لفلسطين، ولا سيما من خلال الدعم الإنساني والتنسيق المستمر مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العادل.



