شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج: انبهرت بطريقة السرد في "أثينا" والذكاء الاصطناعي مصيبة من الغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة ريهام حجاج تحقيق النجاحات الدرامية، واستطاعت أن تلفت الأنظار من خلال مسلسلها الجديد أثينا، الذي يفتح ملفا شائكا ويعد من أبرز الأعمال التوعوية في دراما رمضان 2025، بسبب قصته المختلفة ومعالجته لعدة قضايا معاصرة، ومنها الابتزاز الإلكتروني، ومخاطر الذكاء الاصطناعي.

تحدثت ريهام عن كواليس العمل، وتفاصيل رحلتها مع مسلسل أثينا، وسر إعجابها بأسلوب الكاتب محمد ناير وقصة العمل المختلفة، كما تكشف عن موقفها من تصاعد نفوذ الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الشباب، وتناولها للقضية الفلسطينية فى العمل، إلى جانب إشادتها بأداء النجمة سوسن بدر، التي وصفتها بـ"الجوكر" في أي عمل تشارك فيه.

في بداية حديثها، قالت ريهام حجاج: "كنت أتمنى تقديم موضوع مختلف وخارج الصندوق، وعندما قرأت سيناريو المسلسل، انبهرت بطريقة السرد، وشعرت بأن العمل ككل يمثل حالة فنية متكاملة، وكنت متحمسة للغاية للمشاركة فيه، مع وجود إحساس داخلى بأنه سينجح، والحمد لله، تحقق ذلك.

كما أعربت ريهام حجاج عن سعادتها بالتعاون مع المؤلف محمد ناير، قائلة: "استمتعت جداً بالعمل معه، فهو صديق على المستوى الشخصي، ويتمتع برؤية فنية مميزة، ويمتلك مبادئ وقيم واضحة. لديه فكر مختلف وموهبة حقيقية، ويدرك تماماً ماذا يريد من العمل الفني، كما يتميز بإحساس عالٍ بالبعد الفكري الذي يضيفه إلى أعماله.

تطرقت ريهام حجاج خلال حديثها إلى تأثير الذكاء الاصطناعي ومخاطره، قائلة: "الذكاء الاصطناعي يشكل مصيبة كبيرة قادمة إلينا من العالم الغربي، وربنا يستر علينا وعلى الأطفال والشباب. أرى أنه يسرق وقتنا ومشاعرنا، لأن كل شيء فيه مصطنع وغير حقيقي".

قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



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