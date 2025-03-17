الشيخ ياسين التهامى يشعل المسرح المكشوف وسط جمهوره بدار الأوبرا

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القاهرة - سامية سيد - بدأ عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي حفله منذ قليل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وضمن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، وبدأ الشيخ حفلته بعدد من المدائح والابتهالات الدينية.

تجدر الإشارة أن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية يشمل مجموعة من العروض الفنية المتنوعة التي تجمع بين الإبداعات المصرية والدولية وتقام على مسارحها المختلفة.

ويتضمن البرنامج مختارات من المدائح والابتهالات الدينية التى نجح التهامى من خلالها فى تحقيق شهرة واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة.



الشيخ ياسين التهامي يشعل المسرح المكشوف بدار الأوبرا



الشيخ ياسين التهامي



المسرح المكشوف وسط جمهوره بدار الأوبرا