شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" ترحب بترسيم الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان والان نبدء بالتفاصيل

ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

الدمام - شريف احمد - رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتوقيع الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، ونظيره صادير جباروف رئيس جمهورية قرغيزستان، اتفاقية ترسيم الحدود بين بلديهما.وتقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بتهنئة البلدين على هذا الإنجاز التاريخي، الذي يطوي صفحة من الخلافات بينهما دامت عقودًا، ويعيد التفاهم والوئام بينهما.كما يعزز الثقة المتبادلة، ويعطي دفعة جديدة لعلاقات التعاون وحسن الجوار بين البلدين والشعبين الشقيقين.ومن منطلق حرص منظمة التعاون الإسلامي على تعزيز أواصر الإخاء والوئام بين دولها الأعضاء، فإن الأمين العام يتطلع إلى أن يسهم هذا الإنجاز التاريخي في خدمة مصالح البلدين وتعزيز أسس السلام بينهما وفي المنطقة ككل.