روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

تبادلت روسيا وأوكرانيا ضربات جوية مكثفة، حيث أبلغ كلا الجانبين، أمس، عن أكثر من 100 طائرة مسيرة معادية فوق أراضيهما. وتأتي هذه الهجمات بعد أقل من 24 ساعة من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لمناقشة تفاصيل المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في الحرب مع أوكرانيا. وقال بوتين في مؤتمر صحفي، يوم الخميس الماضي، إنه يدعم الهدنة من حيث المبدأ، لكنه حدد عدداً من التفاصيل التي تحتاج إلى توضيح قبل التوصل إلى اتفاق. وأيدت كييف بالفعل اقتراح الهدنة.