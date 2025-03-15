شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: استمرار الحالة الممطرة التاسعة حتى غد الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محمد بن عبد العزيز الحصيني، باحث الطقس والمناخ، استمرار حالة مطرية تاسعة تمر بها معظم مناطق المملكة حتى غد الأحد.

وقال الحصيني من خلال صفحته الرسمية عبر منصة إكس: “وفقاً للمراصد، من المتوقع إن شاء الله استمرار الحالة الممطرة التاسعة 1446هـ من اليوم السبت 15 رمضان إلى صباح الأحد بأمطار معظمها خفيفة إلى متوسطة.”

وتابع الحصيني: “الحالة المطرية التاسعة تصاحبها أمطار غزيرة وسيول وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وحائل والقصيم والباحة وعسير والرياض، وقد تمتد للرياض وغرب الشرقية ” .

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