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الحصيني: استمرار الحالة الممطرة التاسعة حتى غد الأحد

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الحصيني: استمرار الحالة الممطرة التاسعة حتى غد الأحد

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الرياض - علي القحطاني - أكد محمد بن عبد العزيز الحصيني، باحث الطقس والمناخ، استمرار حالة مطرية تاسعة تمر بها معظم مناطق المملكة حتى غد الأحد.

وقال الحصيني من خلال صفحته الرسمية عبر منصة إكس: “وفقاً للمراصد، من المتوقع إن شاء الله استمرار الحالة الممطرة التاسعة 1446هـ من اليوم السبت 15 رمضان إلى صباح الأحد بأمطار معظمها خفيفة إلى متوسطة.”

وتابع الحصيني: “الحالة المطرية التاسعة تصاحبها أمطار غزيرة وسيول وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وحائل والقصيم والباحة وعسير والرياض، وقد تمتد للرياض وغرب الشرقية ” .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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