شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: توقعات بهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة للأيام العشرة المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة للأيام العشرة المقبلة.

وكان المركز قد أصدر تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية, وجريان للسيول، وتساقط البرد وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن الأجزاء المجاورة لها .

وبيّن المركز في تقريره إلي أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما أصدر تنبيهًا من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية وصواعق رعدية على محافظات المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.



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